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09 Haziran 2019 Pazar 17:19 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 17:29

Kan donduran infaz iddiası! Pirana havuzuna attı

Kan donduran infaz iddiası! Pirana havuzuna attı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kendisine darbe girişiminde bulunmakla suçladığı bir generali piranalarla dolu bir akvaryuma atarak infaz ettiği açıklandı.

Daily Star gazetesi, adı açıklanmayan generalin, Kim Jong-un’un, aralarında mayıs ayında infaz ettirdiği ABD büyükelçisinin olduğu kurbanlarının sonucusu olduğunu yazdı. Habere göre general, başkent Pyongyang’da, Kuzey Kore liderinin rezidansındaki, içinde Brezilya’dan getirtilen yüzlerce pirananın bulunduğu akvaryuma atılır atılmaz öldü.

Gazete, kim Jong-un’un 1965 yılı yapımı ‘You Only Live Twice’ adlı James Bond filmindeki infaz yönteminden esinlendiğini öne sürdü.

Bir Britanyalı istihbaratçı ise gazeteye, “Piranayla infaz Kim için çok klasik bir yöntem. O her zaman korku ve terörü siyasi araç olarak kullanır. Akrabalarını bile infaz eden birinden bahsediyoruz” açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore liderinin diğer infaz yöntemleri arasında insanları yakmak ve kurşuna dizmek yer alıyor.

Göreve geldiğinden beri Kim Jong-un’un 16 yardımcısını öldürttüğü tahmin ediliyor.

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