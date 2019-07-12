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Kamerun'da kolera salgını yılbaşından bu yana 93 can aldı

Kamerun'da kolera salgını yılbaşından bu yana 93 can aldı

Kolera Afrika coğrafyasında yıkımını sürdürüyor. Kamerun'un kuzeyinde yılbaşından bu yana etkili olan kolera salgınında 93 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kamerun'un kuzeyinde yılbaşından bu yana etkili olan kolera salgınında 93 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde 2019 başından bu yana binden fazla kolera vakası görüldü. Bu vakalardan 93'ü ölümle sonuçlandı. Salgından, en fazla kuzey ve uzak kuzey bölgeleri etkilendi.

"Vibrio" isimli bakterinin insan ince bağırsağında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

(AA)

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