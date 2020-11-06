Kamerun Doala Başpiskoposu Kardinal Tumi kaçırıldı

Kamerun'un Bui Valisi Lanyuy Harry Ngwayi, yaptığı açıklamada, Douala Başpiskoposu Kardinal Christian Wiyghan Tumi'nin Kuzey Batı vilayeti Ngoketunjia kasabasında ayrılıkçılar tarafından kaçırıldığını bildirdi. Ngwayi, 90 yaşındaki Kardinal'in kurtarılması için güvenlik güçleri ve halkın beraber çalıştığını belirtti.

Kardinal Tumi'nin, Anglofon bölgede çocukları okula gitmeye teşvik ettiği için ayrılıkçıların hedefi olduğu belirtiliyor.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Kamerun’un İngilizce konuşulan iki bölgesi olan Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetlerinde adam kaçırma ve fidye isteme olayı sık sık yaşanıyor.

Ülkede 24 Ekim’de yine Anglofon bölgesinde, ayrılıkçı grup tarafından bir okula düzenlenen saldırıda çok sayıda öğrenci yaralanırken, 8 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Güney-Batı vilayetinde 3 Kasım’daki saldırılarda ise kaçırılarak fidye istenen 11 öğretmen dün serbest bırakılmıştı.

- ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.