Kamboçyalı muhalif lider Malezya'da tutuklandı

Malezya basınında yer alan haberlere göre, bir süredir ülkede olduğu öğrenilen Mu Sochua, buradan Kamboçya'ya dönmek üzereyken Göç İdaresi polisleri tarafından Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklandı.

Muhalif liderin Endonezya'da olduğunu öne süren Kamboçya yönetimi, Endonezyalı makamlardan Mu Sochua'nın, tutuklanarak Kamboçya'ya gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

CNRM'nin siyasi yasaklı lideri Sam Rainsy ise Tayland üzerinden Kamboçya'ya dönmek isterken Taylandlı yetkililerin engeliyle karşılaşmıştı.

- MUHALİF PARTİDEN ORDUYA HÜKÜMETİ DEVİRME ÇAĞRISI

Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi lideri Rainsy, 24 Eylül'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmek üzere çağrı yapmıştı.

Açıklamada, "Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir. Çünkü Hun Sen 2018'de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

- KAMBOÇYA'DAKİ SİYASİ KRİZ

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

(AA)