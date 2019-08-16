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  3. Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı

Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı

Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da bir gaz dolum istasyonunda 2 tonluk LPG tankı patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.


Dünya

Kamboçya’da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı

16 Ağustos 2019 Cuma 14:26 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 15:22

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’da bir gaz dolum istasyonunda 2 tonluk LPG tankı patlaması sonucu 13 kişi yaralandı. O anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

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Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi.

2 tonluk LPG yakıtının depoya aktarılması sırasında bir anda alev alan tanker büyük bir gürültüyle patladı. 

Patlamada 1'i polis 2'si ABD ve İngiliz vatandaşı turist olmak üzere 13 kişi yaralandı. 

Yaralananlardan 7’sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

DHA

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