Kahraman Türk gencinin adı Almanya'da metro istasyonunda yaşatılıyor

Almanya'nın Frankfurt şehrinde tren raylarına düşen bir Alman vatandaşını görünce hiç düşünmeden raylara atlayan ve evsiz kişiyi kurtardıktan sonra trenle platform arasına sıkışarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in ismi, kazanın yaşandığı Ostend İstasyonu'na verildi. Frankfurt'da Avrupa Merkez Bankası'nın da bulunduğu durağın ismi, üniversitedeki staj eğitiminden dönerken kahramanca hayat kurtaran Türk gencinin ismini yaşatmak üzere, "Alptuğ Sözen İstasyonu Ostendstrae" olarak değiştirildi.

13 Kasım 2018'de yaşanan olayda, Frankfurt'ta laborantlığa yönelik meslek eğitimi gören Mustafa Alptuğ Sözen, tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan 44 yaşındaki evsiz bir Alman vatandaşını kurtarmaya çalışırken tren ile platform arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. Evlatlarını gösterdiği kahramanlıkla kaybeden ailenin arzusu da evlatlarının adının yaşatılmasıydı.

Resmi süreçlerin tamamlanmasıyla olayın meydana geldiği durakta düzenlenen törenle istasyonun yeni ismi gösteren tabela asıldı. Ostend Caddesi durağında yapılan törenle metro duvarına asılan tabelada "Alptuğ Sözen İstasyonu" ibaresi, altındaki plakette de "Bu istasyonda 13 Kasım 2018'de çaresiz bir kişiyi raylardan kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen hayatını kaybetti" yazıyor. Törene kahraman gencin ailesinin ve arkadaşlarının yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)