Kadirov'dan ABD'ye: Ben olsam Rusya'yı tehdit ederken bir kez daha düşünürdüm

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Rusya'nın enerji kaynaklarını Ortadoğu ülkelerine ulaştırmasına engel olmak için deniz ablukasını organize edebileceklerini söylemesinin ardından polemikler karşılıklı olarak devam ediyor. Bakan Zinke, "Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz" dedi.

Bu açıklamaların üzerine Rusya'dan ABD'ye tepki açıklaması geldi. Karşılıklı süren polemiklere Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'da katıldı. Rusya'yı savunan Kadirov, ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'ye ve ABD'ye sert tepki gösterdi. Kadirov tepki konuşmasında, "ABD'li politikacıların ifadeleri artık mantıklı insanları şaşırtmıyor. Anlamsız ifadeler kullanıyorlar ve yüzyıllardır var olan uluslararası hukuk sistemini yıkıyorlar" şeklinde konuştu.

"Sömürgecilerin soyundan geliyorlar"

Amerikalıları sömürgeci bir ülke olmakla suçlayan Kadirov, " Kuzey Amerika'da yakılmış, vurulmuş, yıkılmış halkların topraklarına devlet kuranları bunları gören dünyadaki diğer ülkeler kabul etmezler. ABD dünyanın farklı yerlerinde kan akıtmaya devam ediyor. Amaçları ülkeleri yok etmek, kaynakları ele geçirmek, ele geçirdikleri ülkelere kukla rejimlerini koymak. Onlar birçok insanın ölümüne, kadınların, yaşlıların, çocukların mülteci olmasına zorlamaya çekinmiyorlar. Amerika, deniz boğazlarını, uluslararası deniz ulaşım yollarını, bazı ülkelerin ticaretini engelleme hakkına sahip olduğuna düşünüyor. Ancak böyle durumları ancak küçük ülkeler kabul eder" diyerek sert ifadeler kullandı.

"Ben olsam bir kez daha düşünürdüm"

Açıklamasının devamında ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke'ye seslenen Kadirov, "Görünüşe göre Sayın Zinke Rusya'yı, Rusya'nın tarihini, gücünü ve yeteneklerini yeterince bilmiyor. Boş konuşmalarla zaman kaybetmemek için, ben olsam büyük Rusya'yı tehdit ederken bir kez daha düşünürdüm. Benim sana tavsiyem, birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı.

(AA)