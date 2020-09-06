Kabus Batıya geri döndü

Yaz döneminde koornavirüs salgınını kontrol altına almaya başlayan dünyada vaka sayıları son haftalarda gittikçe yükselerek korkutucu boyutlara çıkmaya başladı. Özellikle Fransa, İtalya ve ABD’de günlük vaka sayıları 10 bine doğru yükselmeye başladı. Ancak Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn Avrupa Bilirği (AB)’deki risk bölgelere seyahat edenler için dönüşlerinde 10 günlük karantina konusunda anlaştıklarını açıkladı.

ABD: Salgının hala merkez üssü olan ABD’de vakalar son 24 saatte 44 bin 362 artışla 6 milyon 336 bin 138’e ulaştı. Ölümler ise 1100 artarak 191 bin 114’e çıktı. Washington Üniversitesi, ABD’de tedbirlerin gevşetilmesi halinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının yıl sonuna kadar 620 bine ulaşabileceği bildirildi.

İTALYA: İtalya’da salgında son 24 saatte 1733 yeni vaka tespit edilmesi ile 3 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti. Toplam vaka sayısı 274 bin 644’e; 11 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e çıktı.

İNGİLTERE: İngiltere’de son 24 saatte 1940 vakanın tespit edilmesiyle son 97 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Toplam vaka sayısı ise 342 bin 351’e çıktı.

FRANSA: Fransa’da son 24 saatte 8 bin 975 kişide virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı 309 bin 156’ya ulaştı. Toplam can kaybının da 30 bin 706’ya çıktığı Fransa’da bu hafta yeniden ders başı yapılırken, 22 okul virüs nedeniyle yeniden kapatıldı.

İSPANYA: Koronavirüs salgınında ilk dalgadan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’da yeniden alarma geçildi. Vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 476 artarak 498 bin 989’a çıktı. Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların 3’te 1’inin tespit edildiği bölge olarak öne çıktı.