Kabil'de özel üniversitede patlama: 5 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir özel üniversitede meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir teröristin bombayı, Kabil'in Karte-i Nav bölgesinde bulunan özel bir üniversitenin tuvaletine yerleştirdiği sırada patlama yaşandığını belirtti.
Patlamada teröristin öldüğünü ifade eden Mücahit, 5 sivilin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.