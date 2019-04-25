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Kabil'de özel üniversitede patlama: 5 yaralı

Kabil'de özel üniversitede patlama: 5 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir özel üniversitede meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

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 Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir teröristin bombayı, Kabil'in Karte-i Nav bölgesinde bulunan özel bir üniversitenin tuvaletine yerleştirdiği sırada patlama yaşandığını belirtti.

Patlamada teröristin öldüğünü ifade eden Mücahit, 5 sivilin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.      

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