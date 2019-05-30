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30 Mayıs 2019 Perşembe 13:38 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:40

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Mareşal Fahim Harp okuluna düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Firdevs Faramarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Mareşal Fahim Harp okulu giriş kapısında patlattığını söyledi.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

(AA)

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