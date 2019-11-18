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  3. Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

Kabil'de askeri eğitim kampına bombalı saldırı: 5 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri eğitim kampına düzenlenen bombalı saldırıda beş kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 19. bölgesinde bulunan askeri eğitim kampına kimliği bilinmeyen kişiler tarafından iki el bombası atıldığını söyledi.

Saldırıda dört asker ile bir sivilin yaralandığını ifade eden Rahimi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA


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