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07 Haziran 2019 Cuma 21:08 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 21:29

Julian Assange'ın cezaevindeki gizli kamera kayıtları ortaya çıktı

Julian Assange'ın cezaevindeki gizli kamera kayıtları ortaya çıktı

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, İngiltere'de tutulduğu yüksek güvenlikli hapishanede görüntülendi. Gizli kamera kayıtlarına Rus haber ajansı ulaştı. Bu görüntülerin çekilmesinden kısa süre sonra Assange'ın sağlığının bozulduğu ve revirde gözlem altında tutulduğu iddia ediliyor.

WikiLeaks kurucusu, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

2012'de İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange geçen ay cezaevine gönderilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, son olarak Assange'a 17 yeni suçlama yöneltmişti. Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da bulunuyordu. Assange'a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning'le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Öte yandan hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.

 

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