Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Johnson: Koşullar iyileştirilene kadar Brexit tazminatını ödemem

The Sunday Times'ın haberine göre, Theresa May´in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden ayrılmasının ardından, bu görevler için favori aday olarak gösterilen Johnson, Brexit koşulları Birleşik Krallık için daha iyi koşullar öngörülene kadar tazminat ödemeyeceklerini vurguladı.

"İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyen Brexit'in en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına karşın çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

(DHA)