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  3. Dünyanın ecza devi 572 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın ecza devi 572 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın ecza devi 572 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'nin Oklahoma eyaleti, eyaletteki "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ecza devi Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'a eyaletin en büyük "opioid" krizine yol açtığı gerekçesiyle açtığı davanın sonucunu açıkladı. 

Dava sonucunda Johnson & Johnson, eyalete 572 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

"OPİOİD" KRİZİ KONUSUNDA SONUÇLANAN İLK DAVA

Bu dava, ABD'nin birçok eyaletinin ilaç firmalarına "opioid" krizi konusunda açtığı davalar arasında ilk sonuçlananı oldu. Haşhaştan elde edilen bir ilaç grubu olan opioidler, hem ağrı kesici hem de uyuşturucu olarak kullanılıyor.

(AA)

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