  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:37 | Son Güncelleme:

Joe Biden ABD'nin en yaşlı başkanı olacak

Joe Biden ABD'nin en yaşlı başkanı olacak

Joe Biden 78 yaşına bastı. ABD'nin resmi olmayan sonuçlara göre 46. Başkanı seçilen Joe Biden ülkenin en yaşlı başkanı olacak.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 78 yaşına bastı. Böylece Biden, sonuç resmileştikten sonra ülkenin en yaşlı başkanı olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, önceki rekor da Başkan Donald Trump'a aitti. Trump, 2017 yılında yemin ettiğinde 70 yaşındaydı.

DEMOKRATLARIN GELENEĞİ BOZULDU

Biden'ın ileri yaşı, genellikle gençleri başkanlığa aday gösteren Demokratik Parti için de alışılmışın dışında.

Demokratik Parti, 43 yaşında seçilen John Kennedy, 46 yaşında seçilen Bill Clinton ve 47 yaşında bu göreve seçilen Barack Obamaile daha dinamik bir kadro ile yürütmeye talip oluyordu. Beyaz Saray'a gönderilen en yaşlı isim de 56 yaşında seçilen Lyndon Johnson olmuştı.

CUMHURİYETÇİLERDE DE EN YAŞLI İSİM TRUMP OLMUŞTU

Cumhuriyetçi Parti'den en genç yaşta başkan seçilen isim George Bush'tu. Bush, 54 yaşındayken başkan oldu.

Cumhuriyetçilerde en yaşlı adaylar arasında ilk sıraya Trump yerleşmişti.

Eğer 2020 seçiminin sonucunda değişiklik yaşanmazsa, gençlere daha çok şans tanıyan Demokratik Parti, 78 yaşındaki bir ismi Beyaz Saray'a göndermiş olacak.

<p>Başkan Erdoğan'dan CHP'ye anayasa tepkisi</p><p><strong>'BAŞKA GAYRETLER İÇİNDELER'</stron

20 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

60 yıldır kullanılmayan mağarada üretime başlanıyor! taleplere yetişemiyorlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.