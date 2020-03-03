Japonya'dan Kuzey Kore'nin son füze denemesine ilişkin açıklama

Kuzey Kore’nin dün 2 yeni füze denemesi gerçekleştirmesinin ardından, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bugün gazetecilere konuşan Kono, Japonya Savunma Bakanlığı’nın, son füzelerin Kuzey Kore’nin 28 Kasım’da ateşlediği füzelere benzer kısa menzilli balistik füzeler olduğunu değerlendirdiğini söyledi. 240 kilometre yol alan füzelerin 1 dakika arayla ateşlendiğini ve Kuzey Kore’nin geçmişte sahip olduğu Scud füzelerinden daha alçakta seyrettiğini kaydeden Kono, birden fazla fırlatıcıdan roket atılmış olabileceğini de belirtti. Kono, ülkesinin hava savunma yeteneklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AYLAR SONRA İLK

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlediği bildirilmiş, füzelerin türü ve uçuş menziline ilişkin bilgilerin henüz belirlenemediği ifade edilmişti. Kuzey Kore, en son 28 Kasım’da füze denemesi gerçekleştirmişti.

İHA