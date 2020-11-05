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  • Japonya'dan Aegis donanımlı destroyer hamlesi: Balistik füzelere karşı koyabilecek
05 Kasım 2020 Perşembe 09:59 | Son Güncelleme:

Japonya'dan Aegis donanımlı destroyer hamlesi: Balistik füzelere karşı koyabilecek

Japonya'dan Aegis donanımlı destroyer hamlesi: Balistik füzelere karşı koyabilecek
AA

Japonya'da füze savunma sistemine yönelik Aegis sistemiyle donatılmış iki gemiden faydalanılacağı belirtildi. Yeni gemilerin, Entegre Hava ve Füze Savunma mimarisine sahip olacağı, hem balistik ve seyir füzelerine hem de avcı jetlere karşı koyabileceği bildirildi.

Japonya'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak Aegis donanımlı iki destroyerin kullanılacağı kaydedildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, füze savunma sistemine yönelik Aegis sistemiyle donatılmış iki gemiden faydalanılacak.

Proje kapsamında yeni gemilerin Entegre Hava ve Füze Savunma mimarisine sahip olacağı, hem balistik ve seyir füzelerine hem de avcı jetlere karşı koyabilecek.

İki özel firmanın ay ortasında Savunma Bakanlığına sunacağı ve teknik detayları içerecek ara rapor kapsamında, projeye ait son kararın yıl sonuna dek verilmesi bekleniyor.

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde mart ayında hizmete giren Aegis donanımlı ve 8 bin 200 ton hacimli Maya destroyerinden büyük olması bekleniyor.

HAZİRANDA VAZGEÇİLMİŞTİ

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı, 2017'de aldığı karaya konuşlandırılacak sistem kararından Japonya, yükselen maliyet, teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.

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