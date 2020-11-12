Japonya'da üçüncü dalga riski

Japonya'da artan vaka sayıları üçüncü dalga riskini de beraberinde getirdi. Japonya Tıp Federasyonu Başkanı Toşio, düzenlediği basın toplantısında koronavirüste üçüncü dalganın Japonya'yı etkisi altına almaya başladığını bildirdi.



AA'da yer alan habere göre, Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." şeklinde konuştu.

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo’da 33 bin 377’ye, Osaka’da 14 bin 376’ya, Kanagawa’da 9 bin 603’e çıktı.