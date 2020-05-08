Japonya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 14 kişi öldü

Japonya’da korona virüs nedeni ile son 24 saatte 14 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 619’a yükseldi. Japonya’da günlük vaka sayısı 100’ün altına düştü.

Japonya’da günlük vaka sayısının 100’ün altına düşmesi yetkililer tarafından umut verici olarak yorumlandı. Kamuoyu, ise geçen ay OHAL ilan edilmesinden bu yana dün ilk kez 100’ün altına düşen yeni vaka sayısının bugün de düşük seyretmesi sonucu salgının etkisinin azaldığını düşünmeye başladı.

Vaka sayılarının bölgelere göre dağılımında Tokyo 4 bin 810 vaka ile salgından en çok etkilenen eyalet olurken, Osaka, bin 716 vaka ile ikinci sırada bulunuyor. Kanagawa, bin 148 vaka ile en çok etkilenen üçüncü eyalet olurken, Saitama, 943 vaka ile dördüncü sırada bulunuyor. Hokkaido ise 934 korona vaka ile beşinci sırada yer alıyor.

Öte yandan ülke genelinde korona virüs tedavisi gören hastalardan 291’inin sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan yetkililer, 6 bin 557 kişinin ise korona virüsü yenerek, taburcu oldu.