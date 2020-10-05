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  • Japonya'da kabine üyesine ölüm tehdidi: Zarf içinde ustura gönderdiler
05 Ekim 2020 Pazartesi 09:57 | Son Güncelleme:

Japonya'da kabine üyesine ölüm tehdidi: Zarf içinde ustura gönderdiler

Japonya'da kabine üyesine ölüm tehdidi: Zarf içinde ustura gönderdiler
AA

Japonya'da Koronavirüs Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Yasutoşi'ye "öl" ifadesinin yazılı olduğu kağıt ile bir usturanın yer aldığı zarf gönderildi.

Japonya’da Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi’ye "öl" ifadesinin yazılı olduğu kağıt ile bir usturanın yer aldığı zarf gönderildi.

AA'nın Kyodo ajansına dayandırdığı habere göre, emniyet güçleri başkent Tokyo’nun Çiyoda ilçesindeki Kabine Ofisine (Kantei) Cuma günü, Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura’ya hitaben zarf teslim edildiğini açıkladı.

Göndericinin kendini ¨Bakan Nişimura’nın bir seveni¨ şeklinde tanımlandığı ve içinde kağıt ile ustura benzeri bir aletin bulunduğu zarftaki kağıtta birkaç kez Japonca "öl" kelimesinin yazılı olduğu belirtildi.

Zarfı açan Kantei çalışanı durumu emniyet birimlerine bildirdi.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekili Nişimura aynı zamanda Ekonomik Canlanma ile Sosyal Güvenlik Reformundan Sorumlu Kabine Üyeliği görevlerini yürütüyor.

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