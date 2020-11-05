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  • Japonya'da ilginç olay... 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor
05 Kasım 2020 Perşembe 19:46 | Son Güncelleme:

Japonya'da ilginç olay... 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor

Japonya'da ilginç olay... 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor
AA

Japonya'da yaşayan bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı belirlendi.

Japonya’nın İzumi şehrinde bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı belirlendi.

AA'nın Japonya basınından aktardığı habere göre, Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikayet etti.

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi.

"HER YER DIŞKIYLA KAPLIYDI"

Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı."

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtildi.

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek.

Yerel medyada, ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediğini ancak masrafları sebebiyle kısırlaştıramadıkları kaydedildi.

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