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Japonya’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Meteoroloji Ajansı depremin Cuma günü yerel saatle 08.58’de meydana geldiğini açıkladı. 0 ile 7 arasında kategorilere ayrılan Japon sismik ölçeğinde 5 şiddetine tekabül eden depremin herhangi bir tsunamiye neden olmadığı belirtildi.

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Yetkililer Sapporo kentinde 30 yaşlarında bir kadının hafif yaralandığını açıklarken, hızlı tren seferleri geçici olarak durduruldu. Seferler kısa bir süre sonra yeniden başladı.
 
Japonya’nın Hokkaido bölgesi geçtiğimiz ay 6.7 şiddetindeki depremle sarsılmış, depremde 40 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem geride yüzlerce yaralı bırakmıştı.

(İHA)

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