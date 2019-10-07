Japonya ile Kuzey Kore gemileri çarpıştı: Kuzey Kore’nin gemisi battı

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Japonya’ya ait bir devriye botu, Japonya’nın ekonomik münhasır bölgesini ihlâl eden Kuzey Koreli bir balıkçı teknesinin peşine düştü. İki geminin çarpışması sonucu Kuzey Koreli balıkçıları taşıyan tekne battı.

NHK’de yer alan habere göre, batan tekneden atlayan Kuzey Koreli 60 balıkçının tamamı kurtarıldı. Balıkçıları kurtaran Japonya Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu 60 balıkçıyı Kuzey Kore’ye ait başka bir balıkçı gemisine teslim etti.

Haziran ayı itibarıyla Japonya’nın Kuzey Kore’ye ait 300’den fazla gemiyi aynı bölgeden dışarı çıkardığı bildirildi.