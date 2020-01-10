Japonya: Ghosn bize iftira attı, hesabı sorulacak
Japonya Adalet Bakanı Mori Masako, adli kontrol altında bulunduğu Japonya’dan Lübnan’a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Beyrut’ta yaptığı basın açıklamasına tepki gösterdi.
Masako, "Japonya’nın hukuk sistemi ve uygulaması hakkında yanlış bilgi yaymıştır. Bu kabul edilemez.” dedi.
ÇIKIŞI YASAKLANDI
Lübnan, Ghosn’un ülkeden ayrılmasını yasakladı. Ghosn, Interpol’ün hakkında tutuklama emri çıkarması sonrası Lübnan’da savcılar tarafından sorgulanmıştı.