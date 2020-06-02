Japonya 4 ülkeye sınırlarını açmaya hazırlanıyor

Korona virüs salgınının ardından 111 ülke ve idari bölgeye yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan Japonya, ülkede hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle sınır tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk etapta Tayland, Vietnam, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan iş seyahati nedeniyle gelenlerin ülkeye girişine izin vermesi beklenen Japonya, ziyaretçilere yapılacak 2 farklı Covid-19 testinden negatif sonuç verme şartı koşacak. Ülkeye girişleri halinde yalnızca ticari faaliyetleri için gerekli olan otel, fabrika, ofis gibi alanlarda bulunmaları istenecek ziyaretçilerden toplu taşıma kullanımından kaçınmaları talep edilecek.

TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ



Vatandaşlarının Japonya’ya girişine izin verilmesi beklenen 4 ülkenin Tokyo ile olan güçlü ticari ilişkileri nedeniyle seçildiği belirtildi. Ayrıca ülkelerde Covid-19 enfeksiyonlarının kontrol altına alınmış olmasının da bir diğer etken olduğu ifade edildi.

GİRİŞLER ASKIYA ALINMIŞTI



Japonya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Şubat ayı itibariyle sınırlarını 111 ülke ve idari bölgeden gelen deniz aşırı ziyaretçilere kapatmış, kendi vatandaşlarına da söz konusu ülkelere seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu.