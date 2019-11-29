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  3. Japon parlamentosunda dikkat çeken görüntü! Milletvekilleri bunu yaptı

Japon parlamentosunda dikkat çeken görüntü! Milletvekilleri bunu yaptı

Japon parlamentosunda dikkat çeken görüntü! Milletvekilleri bunu yaptı

Japon milletvekilleri parlamentoda acil durumlar için hazırlanan katlanabilir kasklarla tatbikata katıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Japonya parlamentosunda Salı günü gerçekleştirilen tatbikatta, milletvekilleri acil durumlar için hazırlanan katlanabilir kaskları kullandı.

Sık sık depremlerin yaşandığı Japonya'da Meclis Başkanı da katlanabilir kaskı takarak, milletvekillerine, "Deprem esnasında sakin olmanız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

2011 yılında Japonya'da büyük bir tsunamiye yol açan bir deprem gerçekleşmiş yaşanan felaket sonrasında 18 bin kişi hayatını kaybetmişti.


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