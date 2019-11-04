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  3. Japon öğrencilerden saray kapısına rölöve

Japon öğrencilerden saray kapısına rölöve

Japon öğrencilerden saray kapısına rölöve

Dolmabahçe Sarayı’ndaki restorasyonu izleyen Japon öğrenciler, “Daha önce hiç böylesini görmemiştim” dedi.

Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi’nden Türkiye’ye gelen 24 Japon öğrenci ile 2 öğretim görevlisi Dolmabahçe Sarayı’nın 16 numaralı odanın kapısında, eserin boyut ve görünüşünü yeniden alma işlemi olan rölöve çalışması yaptı. Dolmabahçe Sarayı’nın Süfera salonundaki restorasyon çalışmalarını, uzmanlar eşliğinde inceleyen Japon öğrencilere İngilizce ve Japonca olarak bilgiler verildi. Görevli restoratörler tarafından anlatılan teknik detayları dinleyen Japonlar, not alarak, merak ettikleri kısımlar hakkında soru sordu.

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