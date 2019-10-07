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  3. Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

Japonya'ya ait bir devriye gemisinin, Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesi ile çarpışması sonucu teknede bulunan 20 kişilik mürettebattan bazılarının arandığı bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansına ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.

Balıkçılık Ajansından yapılan açıklamada, çarpışma sonucu balıkçı teknesinin battığı, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebattan bazılarının kurtarıldığı, bazılarının arandığı belirtildi.

Japonya kayıp denizcilerin bulunması için bölgeye helikopter ve arama kurtarma botları gönderdi.

Japonya'ya ait devriye gemisindeki mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

AA

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