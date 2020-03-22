James Bond'u canlandıran Daniel Craig'den çocuklarına kötü haber: 1 milyarlık mirastan tek kuruş yok

Servetini çocuklarına miras bırakmayı düşünmeyen ünlülere bir yenisi daha eklendi. Rol aldığı James Bond serisinde kariyerinde yükselen Daniel Craig (52), 125 milyon sterlin değerindeki servetini çocuklarına bırakmayacağını söyledi. Craig “Benim felsefem bu paradan kurtulmak ya da ölmeden önce harcayıp bitirmek veya bir yerlere bağışlamak” dedi. Ünlü aktörün eski eşi Fiona Loudon ile evliliğinden Ella adında bir kızı, şimdiki eşi Rachel Weisz’dan da bir kızı bulunuyor.