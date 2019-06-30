Ivanka Trump sosyal medyada alay konusu oldu

Görüntülerde Ivanka Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve IMF Başkanı Christine Lagarde arasındaki sohbete katılmaya çalışıyor.

Trump, Macron ile May’in birbirleriyle konuştuğu, Trudeau ve Lagarde’nın dikkatle dinlediği sohbet sırasında sürekli araya giriyor, bir noktada kendi görüşlerini aktarıyor. Lagarde ise bu durumdan rahatsız olduğunu gizlemiyor.

GÖRÜNTÜLERİ FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI PAYLAŞTI

Sosyal medyada dalga konusu olan görüntünün, Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yayınlanması da dikkat çekti. Ivanka Trump’ın devlet tecrübesi olmamasına rağmen babası tarafından danışmanlığa atanması ülkede tepki toplamıştı. Trump’ın damadı Jared Kushner’ın danışman sıfatıyla özellikle Ortaoğu politikasını etkilemesi eleştiriliyor. Amerikan basını, Ivanka Trump-Jared Kushner ikilisine ülke yönetiminde söz hakkı tanınmasını ‘sorumsuzluk’ olarak eleştirmiş, Donald Trump buna tepki göstermişti. (Haber7)