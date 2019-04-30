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İtalya'ya ait savaş uçakları Romanya'ya konuşlandırılacak

İtalya'ya ait savaş uçakları Romanya'ya konuşlandırılacak

NATO'nun hava polisliği misyonu çerçevesinde, İtalya hava kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya'ya konuşlandırılacak.

Almanya'daki NATO Hava Komutanlığından (Aircom) yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya hava kuvvetlerinin Eurofighter tipi savaş uçakları, mayıs-ağustos ayları arasında Romanya'nın güney doğusundaki Mihail Kogalniceanu hava üssüne konuşlandırılarak ve burada hava polisliği faaliyetleri gerçekleştirecek.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasadışı ilhakının ardından NATO tarafından başlatılan hava polisliği misyonu çerçevesinde, 130 kişilik İtalya'ya ait Eurofighter birliğinin Romanya'nın hava polisliği unsurlarına destek vermesi ve ortak hava sortileri gerçekleştirmesi öngörülüyor.

(AA)

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