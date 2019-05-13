Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0865
  • 6,8515
  • 253.905
  • 86.070
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İtalya'nın taşan Savio nehri birçok evi sular altında bıraktı

İtalya'nın taşan Savio nehri birçok evi sular altında bıraktı

İtalya'nın taşan Savio nehri birçok evi sular altında bıraktı

İtalya'da son bir haftadır etkili olan yağış, ülkenin kuzeyinde birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Taşan Savio nehri birçok evi su altında bıraktı.

İtalya'nın kuzey doğusunda Emilia-Romagna bölgesinde Forli-Cesena şehrinde Savio nehri taştı. Bölgede birçok ev ve arazi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Bölgede ana yollar hala açık olmasına rağmen, su basan birçok yol kullanılamaz durumdu. Bölgedeki durumu ise kurtarma ekipleri havadan görüntüledi.

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında aldığı nafakayı açıkladı
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
Tom ve Jerry´i hatırlayanlar var mı aramızda? Bize eski günleri yad ettirecek bir kedi-fare videosu.

Tom, Jerry´nin Peşindeyken

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de bulundu!

Milyonlarca emekliye müjde! En az bin 185 lira