İtalyan uzman: “AB ülkelerinin bencil davrandığı bu dönemde Türkiye'nin gösterdiği dayanışma takdiri hak ediyor”

İtalya Ulusal Altyapı Gözlemevi Başkanı Prof. Stefano Cianciotta, koronavirüs salgını sürecinde ülkelerin takındığı tavırla ilgili olarak, “ABD’nin sessiz kaldığı ve Avrupa devletlerinin bencil davrandığı bir dönemde İtalya’ya uçak dolusu ekipman gönderen Türkiye’ye yönelik büyük bir memnuniyet duyuluyor.” dedi.

Aksam.com.tr’den Osman Özdemir’in sorularını yanıtlayan Kriz Yönetimi Uzmanı, Akademisyen ve Köşe Yazarı Prof. Stefano Cianciotta, koronavirüs sürecinde İtalya’nın kriz yönetimini, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra ABD ve Çin’in bölgeye etkilerini, Türkiye’nin İtalya gibi ülkelere yönelik yardımlarını ve gelecekteki potansiyel krizlere yönelik çıkarılan dersleri değerlendirdi.

“ABD’NİN AÇIKLADIĞI RAKAM AVRUPA’NINKİNDEN YÜZDE 350 DAHA FAZLA”

Avrupa Birliği, koronavirüsle mücadelede yeterli çabayı gösteriyor mu?

Avrupa Merkez Bankasının koronavirüsle mücadele kapsamında 1,1 trilyon avroluk bir malî genişleme programı açıkladığını hatırlatan Cianciotta, bu rakamın hem yetersiz olduğunu hem de nasıl kullanılacağının net olarak belirlenmediğini kaydetti.

Avrupa’da 337 milyon, ABD’de ise 333 milyon kişi yaşadığını belirten Cianciotta, ABD merkez bankası FED’in açıkladığı malî bütçenin Avrupa’nınkinden yüzde 350 fazla olduğunu söyledi.

“İTALYA HALKINDA (AB’YE KARŞI) TANSİYON YÜKSELİYOR”

İtalya halkı “AB tarafından yalnız bırakıldığını” düşünüyor mu?

Koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da vatandaşların AB kurumlarına yönelik bir güvensizlik duymaya başlayıp başlamadığıyla ilgili konuşan Cianciotta, muhalefetin öncülük ettiği bir sinir dalgasının İtalyan halkına yayıldığını anlattı.

Özellikle Almanya ve Hollanda tarafından tesis edilen Avrupa İstikrar Mekanizması’na karşı bir tepki oluştuğunun altını çizen Stefano Cianciotta, Troyka olarak anılan üçlü mekanizmanın (Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF) müdahil olmadığı bir durumda yalnızca Almanya ve Hollanda’nın tesis ettiği sistemin başarılı olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNİN BENCİL TUTUMU, ÇİN’İN BÖLGEDEKİ GÜCÜNÜ OLUMLU ETKİLEYECEK”

Koronavirüs sonrası dönemde Avrupa’daki güç dengeleri nasıl şekillenecek?

Koronavirüs pandemisinden dolayı ABD’nin Avrupa’daki etkisinin azalmaya başladığını, öte yandan Çin’in ise giriş kapısı olarak İtalya’yı kullanarak yumuşak gücünü Avrupa’da hissettirmeye başladığını anlatan Cianciotta, şunları kaydetti:

“Pekin’in koronavirüsle mücadele kapsamında Vuhan Modeli’ni İtalya’nın da uygulamasına yardımcı olması, Çinli şirketlerle Yeni İpek Yolu çerçevesinde yapılmış olan mevcut anlaşmalar da göz önüne alındığında, Çin’in Avrupa’daki yumuşak gücüne olağanüstü bir etki yapacaktır.”

İtalyan akademisyen, koronavirüsün etkisi altındaki AB'yi bekleyen “Çin” tehlikesini anlattı

Kriz Yönetimi Uzmanı Prof. Stefano Cianciotta, ABD’nin koronavirüsle mücadele sürecinde Avrupa’ya herhangi bir yardımının olmaması ve Avrupa devletlerinin bencil davranışları göz önüne alındığında, Çin’in Batı dünyasına erişim gücünün test edilmesi için İtalya’nın harika bir örnek olacağını söyledi.

“İTALYA, TÜRKİYE’NİN TUTUMUNDAN DOLAYI SON DERECE MEMNUNİYET DUYUYOR”

Türkiye’nin İtalya ve İspanya’ya yönelik yardımları pandemi sonrası süreç için ne anlam taşıyor?

Türkiye’nin askerî uçaklarla İtalya ve İspanya’ya tıbbî malzemeler gönderdiğini hatırlatan Cianciotta, “Türk şirketler tarafından üretilmiş olan koruyucu maskeler ve antibakteriyel sıvılarla doldurulmuş askerî uçaklar İtalya’ya ulaştı. İtalya da Türkiye’nin bu tavrından dolayı son derece memnuniyet duyuyor. Türkiye’nin bu tutumu takdir görüyor.” diye konuştu.

Bu durumun koronavirüs pandemisi sonrası sürece yönelik etkisine ilişkin konuşan Cianciotta, şunları söyledi:

“(Başkan Recep Tayyip) Erdoğan’ın yardım jeopolitiğindeki bu tutumu, özellikle son dönemde S-400 füze savunma sistemleri alınmasından dolayı gerilen Türkiye-NATO ilişkilerine olumlu etki edecektir.”

“İTALYA, DAHA İLK ANDA KARMAŞIK BİR TÜNELE GİRDİ”

Koronavirüsün hızla yayıldığı İtalya’da kriz yönetimi daha iyi yapılabilir miydi?

Kriz anlarında medyanın bir hizmet rolü üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Kriz Yönetimi Uzmanı Stefano Cianciotta, “İtalyan hükûmetinin kesintili ve net olmayan iletişim yönetiminin de katkısıyla, İtalyan medyası daha ilk andan karmaşık bir tünele girdi.” sözlerini kullandı.

Koronavirüs krizinin başladığı ilk anda İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin daha güçlü bir irade ortaya koymuş olması gerektiğinin altını çizen Cianciotta, şöyle konuştu:

“Sıkı tedbirler daha çabuk alınmalıydı. Başbakan Conte’nin sürekli televizyonda görünmesinin yanı sıra çıktığı programlarda gereksiz tartışmalara girmesi de yanlıştı.”

Gelecekteki potansiyel krizler düşünüldüğünde koronavirüsten bir ders alındı mı?

Koronavirüsün kurum ve kuruluşların üç konudaki farkındalığını artırdığını belirten Cianciotta, bunların “dijitalleşme”, “demografi” ve “iklim” başlıkları altında incelenebileceğini söyledi.

İtalya’nın birkaç hafta içerisinde iş ve çalışma alanlarında radikal değişimler yaşandığını kaydeden uzman, bu alanların insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini belirtti. Cianciotta, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışanların yaşamlarına ilişkin düzenlemelerle, doğanın ve şehirlerin yaşanabilirliği artış gösterdi. Öte yandan, yeni düzenlemelerle kurum ve kuruluşların üretim ve kârlılık oranlarında da gözle görülür bir yükseliş kaydedildi. Çalışanların yaşam kalitesi ne kadar yüksek olursa, üretim süreci de o kadar kaliteli olur.”

“İTALYA GİBİ ÜLKELER MAALESEF BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞAMADAN GELİŞİM GÖSTEREMİYOR”

Hem sağlık hem de ekonomik bir krize sebep olan koronavirüsün ardından küreselleşme süreçlerinin artık eskisi gibi olmayacağını belirten Cianciotta, İtalya gibi ülkelerin kalkınma ve gelişim gösterebilmek için “maalesef önce büyük bir trajedi yaşaması gerektiğini” söyledi.

Stefano Cianciotta, şunları kaydetti:

“Mesela altyapı çalışmalarının siyasi gündeme alınması için Morandi Köprüsü’nün yıkılması beklendi. Bunun bir benzeri de bugün yaşanıyor. Onlarca yıldır Fordizm mantığıyla çalıştırılan iş dünyasındaki gerekli düzenlemelerin yapılması için koronavirüs krizinin yaşanması gerekti.”

2008 krizinde İtalya’nın üretim yapısında yüzde 25’lik bir kayıp yaşanmasına sebep olduğunu hatırlatan Cianciotta, bugünkü koronavirüs krizinin ise yaklaşık 650 milyar avroluk bir daralmaya yol açacağını belirtti.

“DEVLET YÖNETİMİ MODERNİZE EDİLMELİ VE BÜROKRASİ AZALTILMALI”

İtalya’nın bu durumun üstesinden gelebilmesi için radikal kararlar alması gerektiğini ifade eden Cianciotta, şöyle konuştu:

“Koronavirüsün olası sonuçlarını aşabilmek için devlet yönetiminin modernize edilmesi ve bürokrasinin azaltılması konularında radikal kararlar alarak yatırımların altyapı, 5G ve geniş bant teknolojileri, krediye ulaşım imkânları, eğitim ve sanayî kültürüne yoğunlaştırılması gerekiyor.”

İtalya hükûmetinin ülkenin çeşitli bölgeleriyle yaşadığı iletişim kopukluğuna atıf yapan Cianciotta, “söz konusu trajedilerin bazı yetkililerce hafife alındığını” söyledi.