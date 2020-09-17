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  • İtalyan mafyasına uluslararası operasyon... 46 kişi gözaltına alındı
17 Eylül 2020 Perşembe 17:33 | Son Güncelleme:

İtalyan mafyasına uluslararası operasyon... 46 kişi gözaltına alındı

İtalyan mafyasına uluslararası operasyon... 46 kişi gözaltına alındı
AA

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi merkezli "Ndrangheta" adlı mafya grubuna karşı Fransa ve İtalya güvenlik birimleriyle ortaklaşa yürütülen operasyonlar neticesinde 46 kişinin yakalandığı açıkladı.

Europol'den yapılan açıklamaya göre, Fransız ve İtalyan güvenlik birimlerinden 550 polisin katılımıyla yapılan operasyonlarda, uyuşturucu trafiği ve kara para aklama suçundan 33'ü Fransa, 13'ü İtalya’da olmak üzere 46 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Ndrangheta'nın kokain tipi uyuşturucu trafiğinde Fransa'nın Cote D'Azur Bölgesi ile İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya Bölgesi başta olmak üzere, İspanya, Belçika ve Hollanda arasındaki uyuşturucu trafiğinde aktif rol oynadığı kaydedildi.

Uyuşturucu trafiği dışında kara para aklama, hayali ticaret, gasp, haraç, silahlı saldırı gibi suçları da kapsayan faaliyetlerde bulunan Ndrangheta üyelerinin yakalanmasının şebekeye ağır darbe vurduğu belirtildi.

Avrupa’daki uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlarını sürdüren Europol, dün yaptığı açıklamada İtalya'nın Sicilya Adası'nın Palermo kentinde faaliyet gösteren "Cosa Nostra" adlı ünlü mafya grubuna karşı da hafta başında büyük bir operasyon yapıldığını ve 8 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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