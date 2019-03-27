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  3. İtalyan basını duyurdu: Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

İtalyan basını: Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtarılan göçmenler tarafından kaçırıldı

İtalyan basını: Türkiye’den yola çıkan tanker, Libya açıklarında kurtarılan göçmenler tarafından kaçırıldı

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden ve içinde 6 personel bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "Elhiblu 1" isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırıldı.

Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alındı.

(AA)

 

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