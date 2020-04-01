İtalyan Bakan, TSK'nın uçağını havalimanında karşılayıp teşekkür etmişti... Çavuşoğlu yanıt verdi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardıma ilişkin olarak, "Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Di Maio, Başkent Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne gelen ve Türkiye'nin İtalya’ya yönelik tıbbi yardımları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uçağını karşıladı.



Bakan Di Maio, yardımla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye teşekkür etti, bugünkü yardımın kendileri için ne denli hayati olduğunu vurguladı.

Di Maio, ülkesinin aylık 100 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirterek,şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zamanda dayanışma bizim için kilit sözcük."

ÇAVUŞOĞLU'NDAN, İTALYAN MEVKİDAŞI Dİ MAİO'NUN TEŞEKKÜRÜNE "DOST KARA GÜN İÇİNDİR" YANITI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde İtalya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya, "Dostlar kara günler içindir" mesajını gönderdi.

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar kara günler içindir. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda belli olur. Dostlar, ihtiyaç halinde birbirinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İKİ MEVKİDAŞ TELEFONDA DA GÖRÜŞTÜ



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Di Maio, telefonda da görüştü.

Di Maio'nun talebi üzerine yapılan görüşmede, Di Maio'nun Kovid-19'la mücadelede gösterdiği dayanışma için Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gün içinde gönderilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Twitter'dan, Türkiye'nin yardım götüren uçağın fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün Türkiye'den İtalya'ya yönelik büyük bir dayanışma jesti geldi." mesajını paylaşmıştı.

Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçağı Practica di Mare Hava Üssü'nde karşılayan Di Maio ayrıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Çavuşoğlu ve Türk halkına teşekkür etmişti.