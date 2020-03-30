İtalya'dan AB'ye ültimatom gibi çıkışı!

İspanya'nın El Pais gazetesine demeç veren Conte, "Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek" ifadesini kullandı.

Conte, Kovid-19'la bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB'den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti.

"Şu anda Avrupa, tarihi bir maç oynuyor" değerlendirmesinde bulunan Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır.

Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB'nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum. Eğer bunu başaramazsa... Bakın, vatandaşlarımızın anayasal haklarını sınırlıyoruz ve Avrupa, trajik hataları önleyecek tepki göstermek zorundadır."