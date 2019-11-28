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  3. İtalya'da Nazi partisi kurmak isteyen aşırı sağcı oluşuma operasyon

İtalya'da Nazi partisi kurmak isteyen aşırı sağcı oluşuma operasyon

İtalya'da Nazi partisi kurmak isteyen aşırı sağcı oluşuma operasyon

İtalya'da polis ekipleri, ülkede yeni bir Nazi partisi kurmayı amaçlayan aşırı sağcı oluşuma yönelik operasyon düzenledi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, soruşturmada adı geçen şüphelilerin, Nazi yanlısı, yabancı düşmanı ve Yahudi aleyhtarı "İtalya Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi" adıyla yeni bir parti kurma amacı taşıdıkları belirtildi.

İtalyan polisinin özel operasyonlar ve genel soruşturmalar birimi DIGOS'un bu gruba yönelik operasyonu çerçevesinde, 19 kişinin soruşturulduğu bildirildi.

Ekiplerin, soruşturmaya yönelik delil toplamak maksadıyla ülke genelinde bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde arama yaptığı ifade edildi.

Haberde, şüpheliler arasında Kalabriya bölgesinde etkinlik gösteren "Ndrangheta" isimli mafya grubunun lider kadrosundan bir kişiyle, aşırı sağcı Forza Nuova'nın bir yetkilisine kadar pek çok kişi bulunduğu kaydedildi.  (AA)


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