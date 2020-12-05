İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 662 kişi hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere göre, İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 194 bin 984 test yapıldığı, 21 bin 52 yeni pozitif vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 709 bin 991'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 23 bin 923 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken, toplam aktif Kovid-19 hastası sayısının iyileşen sayısının yeni vakalardan daha fazla olması sonucu 754 bin 169'a gerilediği ifade edildi. Son 24 saat içinde İtalya'da virüs nedeniyle 662 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, toplam can kaybının 59 bin 514'ye yükseldiği aktarıldı.

İtalya'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısında ise 8 gündür süren azalma eğilimi devam etti. Salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 50'sinin daha boşaldığı ve ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 3 bin 517'ye düştüğü açıklandı.