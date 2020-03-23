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  3. İtalya'da korkunç iddia: 60 yaşın üstündeki koronavirüs hastalarını tedavi dışı bırakıyoruz

İtalya'da korkunç iddia: 60 yaşın üstündeki koronavirüs hastalarını tedavi dışı bırakıyoruz

İtalya'da korkunç iddia: 60 yaşın üstündeki koronavirüs hastalarını tedavi dışı bırakıyoruz

İtalya'da görev yapan İsrailli bir doktor, koronavirüsten dolayı ülkede yaşanan korkunç bir gerçeği açıkladı. Kısıtlı sayıda solunum cihazı bulunduğunu belirten doktor, 60 yaşın üstündeki hastaların tedavi dışında bırakıldığını kaydetti.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde Çin’i geride bırakan İtalya’da her gün yüzlerce kişi hayatını kaybetmeye, binlerce hastaya ise tanı koyulmaya devam ediyor. İtalya’da görevli İsrailli doktor Gai Peleg, ülkede sınırlı sayıda solunum cihazı olduğu için 60 yaşın üstündekileri tedavi dışı bıraktıklarını söyledi.

İsrail merkezli yayın yapan Keshet 12 televizyonuna konuşan Peleg, yalnızca 60 yaşın altındaki koronavirüs hastalarına solunum desteği verilebildiğini, sağlık çalışanlarının aldıkları talimatın bu yönde olduğunu belirtti.

İsrail’in hâlihazırda binlerce solunum cihazı üretmekte olduğu aktarılan haberde, bu cihazların en erken mayıs ayının ortalarında İtalya’ya ulaşabileceği bilgisi paylaşıldı.


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