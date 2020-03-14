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  3. İtalya'da karantina altındaki vatandaşlar pencerelere çıkıp şarkı söylüyor

İtalya'da karantina altındaki vatandaşlar pencerelere çıkıp şarkı söylüyor

İtalya'da karantina altındaki vatandaşlar pencerelere çıkıp şarkı söylüyor

Koronavirüs'ün en çok can aldığı ikinci ülke olan İtalya'da karantina altında olan vatandaşlar evlerinden çıkamıyor. Dayanışmayı artırmak için balkon ve pencerelerde şarkı söylüyorlar.

İtalyan'da sokaklar günün her saatinde şarkı sesleri yankılanıyor. Evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen İtalyan halkı ‘pes etmeyin' çağrısı yapıyor.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle çok sıkı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da 1 bin 266 ölü ve 17 bin 660 vaka bulunuyor.

İHA

İtalya'da koronavirüs senfonisi

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