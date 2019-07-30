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  3. İtalya'da feci kaza: Yakıt tankeri otoyolda patladı

İtalya'da feci kaza: Yakıt tankeri otoyolda patladı

İtalya'da feci kaza: Yakıt tankeri otoyolda patladı

İtalya´da 2 yakıt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın ardından çıkan yangın sonucunda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, İtalya´nın Bolonya şehrindeki A14 otoyolunda, yerel saatle 15.30 sıralarında meydana geldi. 2 yakıt tankerinin çarpışması sonucu çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken; ilk belirlemelere göre, kaza sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği; henüz yaralılara dair bilgi verilmediği belirtildi.

DHA

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