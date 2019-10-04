Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6947
  • 6,2586
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde silahlı saldırı, iki polis öldü

İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde silahlı saldırı, iki polis öldü

İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde silahlı saldırı, iki polis öldü

İtalya'nın Trieste kentinde, emniyet müdürlüğü önünde açılan ateş sonucu iki polis memuru hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde, yerel saatle 17.00 sularında iki kişi, il emniyet müdürlüğü önünde ateş açtı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olayda ilk belirlemelere göre ağır yaralanan 2 polis memuru yaşamını yitirdi. Müdürlük binası önünde ateş açan iki kardeşten biri ile 3 polisin daha yaralandığı bildirildi. Kaçmaya çalışan diğer kardeşin ise polisler tarafından durdurulduğu ifade edildi.

Saldırganların ikisinin de soyguncu oldukları ve tutuklanmak üzere emniyete getirilirken kaçmaya çalıştıkları, yanlarında kendilerine eşlik eden polislerin silahını alarak ateş açtıkları belirtildi.

Olay nedeniyle Trieste Emniyet Müdürlüğü çevresi kordona alınarak, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Saldırının ardından Emniyet Genel Müdürü Franco Gabrielli'nin, Trieste'ye hareket ettiği kaydedildi.

Trieste Belediye Başkanı Roberto Di Piazza, olay nedeniyle şehirde yas ilan etti.

İtalya Dışişleri Bakanı ve 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio, Twitter'dan olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bütün hükümet ve kendi adıma, bugün cesaretle işlerini yaparken, hayatlarını kaybeden iki polis memurunun ailelerine yakınlığımı belirtiyorum. Polis güçlerine saldıran her kimse devlete ve her birimize saldırmış demektir." ifadesini kullandı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak Özçivit'in ardından Çağatay Ulusoy'a da teklif gitti!
Zemheri dizisiyle ekrana dönüyorlar
Kuzgun dizisiyle ilgili flaş gelişme!
Taner Ölmez'in sevgilisini ilk kez görenler şaşkınlık yaşadı!
Görenler tanıyamadı! Buse Varol'un inanılmaz değişimi...
<p>Cumhuriyet altını kaç ayardır? Sadri Alışık´ın eşinin adı nedir? Ülkemizin en uzun kıyı şeridine

Türkiye´nin En Uzun Kıyı Şeridi Hangi Bölgededir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Narın bu faydalarını ilk kez duyacaksınız! Her derde deva!