İtalya Dışişleri Bakanından 'İkinci Dünya Savaşı' göndermesi: Yarın Avrupa'nın yeniden açılacağı gün!

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Haziran'ı, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD öncülüğündeki müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanyası'na karşı Normandiya'da yaptığı çıkarmanın başlangıç gününe atfen kullanılan "D-day"e benzeterek, şunları kaydetti:

"Yarın D-day. Avrupa’nın yeniden açılacağı gün. Son iki haftadır, turist akışının yeniden sağlanması için çok uğraştık. Başlangıçta İtalya ve İtalyanlara kapalı olan bazı devletler vardı ama bizim ülkemiz her zaman şeffaf oldu ve epidemiyolojik verileri hep paylaştık. Bu konunun üstünde durduk ve sonunda fikirlerini değiştirdiler. Diyalog, sürekli çalışma ve alçakgönüllülük ile daima sonuç elde edersiniz."

Avrupa'da sınırların açılması başta olmak üzere dış politika alanındaki bölgesel gelişmeler konusunda geçen hafta Almanya, Slovenya ve Yunanistan’a ziyaretlerde bulunan Di Maio, gelecek hafta da temaslarına devam edeceğini belirtti.

"Gelecek hafta için İsviçre ve Türkiye’ye ziyaretler planlamaktayız." açıklamasında bulunan Di Maio, ülke turizimini canlandırmanın ekonomiye ve turizm sektöründen geçinen ailelere önemli katkı sağlayacağını ifade etti.