İsviçre'de iki çocuk yetiştirmenin maliyeti 3 milyon liradan fazla

Dünyanın en zengin ve pahalı ülkelerinden İsviçre'de yapılan araştırmalarda, bir ailede iki çocuğu 18 yaşına getirmenin maliyetinin yarım milyon İsviçre frangından (yaklaşık 3 milyon lira) fazla olduğu bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansına ait Swissinfo internet sitesinde yer alan haberde, lükse kaçmadan bile İsviçre'de çocuk yetiştirmenin çok pahalı olduğu belirtildi.

İsviçre Federal İstatistik Kurumu ve Zürih Kantonu'nun yaptığı iki araştırmanın ortalama sonuçlarına göre, anne, baba ve iki çocuktan oluşan en yaygın çekirdek aile modelinde çocukların aylık masrafı 2 bin 500 frangı buluyor.

Bu rakamın ailelere göre aylık 1200-1800 frank arasında değiştiğine dikkat çekilen araştırmada, 18 yaşına gelene kadar iki çocuğun maliyetinin ortalama 540 bin franga (3 milyon 130 bin lira) ulaştığı kaydedildi.

Araştırmada, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden İsviçre'de çocuk yetiştirmenin kolaylıkla lüks sayılabileceği, söz konusu rakamlara sosyal faaliyetler, Disneyland gezisi ve akıllı telefonlar gibi dolaylı masrafların ise dahil edilmediğinin altı çizildi.

Maliyetlerde en büyük kalemin barınma bedeli olduğu, bunu sırasıyla sağlık, gıda ve giyecek giderlerinin takip ettiği belirtildi.

İsviçre Federal İstatistik Kurumu araştırmasında ayrıca nüfusun geri kalanına oranla 3 ya da daha fazla çocuğu olan aileler için yoksulluk oranı ve yoksulluk riskinin de daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

AA