İsviçre yarışa dahil oldu! 'Yıl sonunda tamamlarız'

İsviçre’de aşı çalışmasını sürdüren Bern Üniversitesi Bağışıklık Ekibinden Dr. Martin Bachmann, “Eylülde klinik testler başlayacak. Çok hızlı ilerledik çünkü virüs Çin’de çıkar çıkmaz bilgileri aldık. Yıl sonuna doğru hazır olur” diye konuştu. Sonra ise aşının 20 bin kişilik kitle üzerinde denenmesi kalıyor.