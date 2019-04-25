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  3. İsveç'te Türk şoförü kahraman ilan edildi

İsveç'te Türk şoförü kahraman ilan edildi

İsveç'te Türk şoförü kahraman ilan edildi

İsveç'te cüzdanını evde unutan müşterisine kendi kredi kartını verdiği için kahraman ilan edilen Türk taksici Ömer Temel ödüllendirildi.

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Kredi kartını müşterisine veren Temel, "Taksinin sahibi ben olduğum için taksi parasını sonra ödeyebileceğini söyledim. Daha sonra kendi kredi kartımı ve şifresini kendisine verdim. İsveçli müşteri şaşkın şaşkın yüzüme bakıyordu. Zira kredi kartımda 7 bin euro para vardı, ihtiyacı kadar alabileceğini söyledim. Telefonlarımızı birbirimize verdik. İki gün sonra iş seyahatinden dönen İsveçli müşterim beni telefondan aradı. Hemen borçlarını ödedi. Kredi kartımı bana iade etti ve şöyle söyledi; ‘Bu senin bana yaptığını İsveç'te birbirine yapmaz. Hatta kredi kartını ve kodunu kardeşine bile vermez.' Ben de ona 'Biz Türkler zorda kalan insanlara yardım ederiz.' Bana ödül vermek istedi kabul etmedim. Müşterimle gayet iyi arkadaş olduk" ifadelerini kullandı. 

(AA)

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