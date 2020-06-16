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  3. İsveç'te ırkçı jüri üyesi kovuldu
16 Haziran 2020 Salı 03:37 | Son Güncelleme:

İsveç'te ırkçı jüri üyesi kovuldu

İsveç'te ırkçı jüri üyesi kovuldu

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, TV4 televizyonu, “Yetenek Sizsiniz” programında jüri üyesi olan Alexander Bard'ı, sosyal medya hesabından siyahiler hakkında yaptığı ırkçı yorum yüzünden işten atıldı.

Bard, Twitter hesabından, “Eğer siyahi insanlar önemli olmak istiyorsa, lanet olası pisliklerini bir araya getirir, sıkı çalışır, işe gider, yardım parası yerine kendi paralarını kazanır, yalan söylemeyi keser, hapisten çıkar ve kahraman olarak dünyanın gündemini meşgul ederler.” paylaşımında bulunmuştu. Bunun üzerine 30 bin kişi, televizyona protesto mesajı atmış ve Bard’ın sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.

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