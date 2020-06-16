İsveç'te ırkçı jüri üyesi kovuldu

Bard, Twitter hesabından, “Eğer siyahi insanlar önemli olmak istiyorsa, lanet olası pisliklerini bir araya getirir, sıkı çalışır, işe gider, yardım parası yerine kendi paralarını kazanır, yalan söylemeyi keser, hapisten çıkar ve kahraman olarak dünyanın gündemini meşgul ederler.” paylaşımında bulunmuştu. Bunun üzerine 30 bin kişi, televizyona protesto mesajı atmış ve Bard’ın sözleşmesinin feshedilmesini istemişti.