İsveçli bilim insanlarından dikkat çeken koronavirüs araştırması: Doğum günü şarkısı söylemeyin

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir pek çok bilim insanı salgın ile ilgili yeni araştırmalara imza atıyor.

NTV'nin Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, bunlardan bir tanesi de İsveç'te yapıldı. Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Kovid-19'un yayılması üzerindeki etkisini inceledi.

'B' VE 'P' HARFİ BULUNAN ŞARKILAR SÖYLENDİĞİNDE DAHA ÇOK DAMLACIK YAYIYOR



Söz konusu araştırmaya göre içinde 'B' ve 'P' harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayıyor.

Araştırmacılar 'Happy Birthday' (İyiki doğdun) şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu belirtiyor.

Yüksek hızlı kameraların kullanıldığı araştırmaya göre, B ve P başta olmak üzere çok sayıda ünsüz harf içeren şarkılar en büyük tehdidi oluşturuyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Malin Alsved, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor."