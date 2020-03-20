İsveç Dışişleri Bakanı yurt dışındaki vatandaşlara geri dönüş için yardım etmeyeceğini açıkladı

Korona virüs salgınında dünya genelinde vak’a sayısı artmaya devam ediyor. Toplam tespit edilen vak’a sayısının bin 446’ya yükseldiği İsveç’te salgının yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler de arttırılmaya devam ediyor. Diğer ülkelerde kalan vatandaşların tahliyesine yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Ann Linde, "İsveç dışında yaşayan İsveçlilere geri dönüş yardımı yok" ifadelerini kullandı. Linde, Dışişleri Bakanlığı ve sigorta şirketlerinin diğer ülkelerde kalan vatandaşlara ancak istisnai durumlarda yardım edeceklerini belirtti. Yurt dışında bulunan 80 bin vatandaşın kendi istekleri ile orada bulunduklarının altını çizen Linde, "Mesuliyet kendilerine aittir. Ancak yurt dışında yaşayanların durumlarını gözden geçirmeleri gerekir,belki bulundukları yerde kalmaları daha iyi olabilir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İsveç’te Korona virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

İHA